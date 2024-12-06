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Происшествия

Наркодилера с крупной партией "синтетики" задержали в Алатау

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 19:40 Фото: pexels
В городе Алатау Алматинской области 6 декабря задержали 29-летний мужчина, у которого изъято 143 свертка с синтетическим наркотиком, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, лабораторные исследования подтвердили, что изъятое вещество — наркотик Alfa-PVP общим весом 156,18 грамма, что эквивалентно 314 дозам. Рыночная стоимость изъятых наркотиков оценивается в 3,1 млн тенге.


Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. В настоящее время продолжается расследование для установления всех обстоятельств и возможных соучастников.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Актера казахстанских сериалов поймали на наркоторговле. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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