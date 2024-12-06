Наркодилера с крупной партией "синтетики" задержали в Алатау

В городе Алатау Алматинской области 6 декабря задержали 29-летний мужчина, у которого изъято 143 свертка с синтетическим наркотиком, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, лабораторные исследования подтвердили, что изъятое вещество — наркотик Alfa-PVP общим весом 156,18 грамма, что эквивалентно 314 дозам. Рыночная стоимость изъятых наркотиков оценивается в 3,1 млн тенге.





Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. В настоящее время продолжается расследование для установления всех обстоятельств и возможных соучастников.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Актера казахстанских сериалов поймали на наркоторговле.