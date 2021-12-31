Опубликовано новое постановление главного санврача Казахстана
Согласно документу, главсанврач постановил продолжить реализацию и внедрение проекта Ashyq на объектах:
1) фитнес-клубы, включая йога-центры;
2) спа-центры;
3) бани, сауны, бассейны;
4) компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;
5) боулинг-клубы;
6) кинотеатры;
7) театры и филармонии;
8) объекты общественного питания, летние площадки, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;
9) объекты общественного питания по типу столовых;
10) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
11) межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;
12) бильярдные клубы;
13) концертные залы;
14) добровольные участники;
15) караоке;
16) выставки;
17) океанариум;
18) марафоны;
19) спортивные мероприятия со зрителями;
20) аэропорты;
21) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
22) детские развлекательные центры (крытые);
23) цирки;
24) отели, гостиницы;
25) центры обслуживания населения;
26) железнодорожные вокзалы и автовокзалы;
27) рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома,
торговые сети (непродовольственные);
28) торговые сети (продовольственные) с торговой площадью свыше 6000 кв. м;
29) детские оздоровительные центры (для работников (персонала));
30) букмекерские конторы;
31) центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;
32) организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной регистрацией при условии сканирования QR-кода детей с 12 лет с разрешения родителей или законных представителей);
33) спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;
34) общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);
35) религиозные объекты;
36) игровые клубы (казино);
37) международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос»;
38) ночные клубы;
39) банки, отделения АО «Казпочта».
В случае осложнения эпидемиологической ситуации в зоне критического уровня риска (при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек свыше 200 на 100 тыс. населения) регион переходит в «темно-красную» зону – вводятся ограничительные меры в соответствии с подпунктом 16) настоящего пункта. Ужесточение карантинных мер принимается при нахождении региона в «темно-красной» зоне не менее трех дней. Усиленные карантинные меры сохраняются не менее 7 дней после перехода в «красную» зону из «темно-красной». Смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в «красную» зону из «темно-красной» зоны.Постановление «О внедрении проекта Ashyq»
Согласно документу, объекты, участвующие в проекте Ashyq, в будние и выходные дни будут работать:
в регионах, находящихся в «красной» и «темно-красной» зонах, - до 00:00, «Лидерам проекта Ashyq» – до 02:00;
в регионах, находящихся в «желтой» зоне, – до 01:00, «Лидерам проекта Ashyq» – до 03:00;
в регионах, находящихся в «зеленой» зоне, – до 03:00, «Лидерам проекта Ashyq» – до 05:00.
В выходные дни допускается работа объектов при условии наличия «зеленого» безопасного статуса (вакцинация, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ, или переболевшие КВИ в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей.Постановление «О внедрении проекта Ashyq»
Требования к наличию «зеленого» безопасного статуса и ограничения режима работы, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования, а также на деятельность социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq, согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
Постановление вступает в силу с 00:00 5 января 2022 года.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.