Опубликовано новое постановление главного санврача Казахстана

Согласно документу, главсанврач постановил продолжить реализацию и внедрение проекта Ashyq на объектах:

1) фитнес-клубы, включая йога-центры;

2) спа-центры;

3) бани, сауны, бассейны;

4) компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;

5) боулинг-клубы;

6) кинотеатры;

7) театры и филармонии;

8) объекты общественного питания, летние площадки, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;

9) объекты общественного питания по типу столовых;

10) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

11) межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;

12) бильярдные клубы;

13) концертные залы;

14) добровольные участники;

15) караоке;

16) выставки;

17) океанариум;

18) марафоны;

19) спортивные мероприятия со зрителями;

20) аэропорты;

21) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;

22) детские развлекательные центры (крытые);

23) цирки;

24) отели, гостиницы;

25) центры обслуживания населения;

26) железнодорожные вокзалы и автовокзалы;

27) рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома,

торговые сети (непродовольственные);

28) торговые сети (продовольственные) с торговой площадью свыше 6000 кв. м;

29) детские оздоровительные центры (для работников (персонала));

30) букмекерские конторы;

31) центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;

32) организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной регистрацией при условии сканирования QR-кода детей с 12 лет с разрешения родителей или законных представителей);

33) спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;

34) общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);

35) религиозные объекты;

36) игровые клубы (казино);

37) международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос»;

38) ночные клубы;

39) банки, отделения АО «Казпочта».

В случае осложнения эпидемиологической ситуации в зоне критического уровня риска (при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек свыше 200 на 100 тыс. населения) регион переходит в «темно-красную» зону – вводятся ограничительные меры в соответствии с подпунктом 16) настоящего пункта. Ужесточение карантинных мер принимается при нахождении региона в «темно-красной» зоне не менее трех дней. Усиленные карантинные меры сохраняются не менее 7 дней после перехода в «красную» зону из «темно-красной». Смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в «красную» зону из «темно-красной» зоны. Постановление «О внедрении проекта Ashyq»

Согласно документу, объекты, участвующие в проекте Ashyq, в будние и выходные дни будут работать:

в регионах, находящихся в «красной» и «темно-красной» зонах, - до 00:00, «Лидерам проекта Ashyq» – до 02:00;

в регионах, находящихся в «желтой» зоне, – до 01:00, «Лидерам проекта Ashyq» – до 03:00;

в регионах, находящихся в «зеленой» зоне, – до 03:00, «Лидерам проекта Ashyq» – до 05:00.

В выходные дни допускается работа объектов при условии наличия «зеленого» безопасного статуса (вакцинация, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ, или переболевшие КВИ в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей. Постановление «О внедрении проекта Ashyq»

Требования к наличию «зеленого» безопасного статуса и ограничения режима работы, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования, а также на деятельность социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq, согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

Постановление вступает в силу с 00:00 5 января 2022 года.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.