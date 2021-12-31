Пришвартованный пароход загорелся в Усть-Каменогорске

Предварительная площадь пожара составила 50-60 кв. м, говорится в сообщении пресс-службы ДЧС ВКО.

На место происшествия прибыли сотрудники службы пожаротушения области. На месте пожара работает оперативный штаб. Задействованы 60 человек личного состава и 11 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Информации о жертвах и пострадавших не поступало.