18:34 31.12.2021
Пришвартованный пароход загорелся в Усть-Каменогорске
Фото: Instagram/shygysqaz_tjd
Пароход и дебаркадер (часть пристани), используемые в качестве кафе, загорелись в Усть-Каменогорске, передает Zakon.kz.
Предварительная площадь пожара составила 50-60 кв. м, говорится в сообщении пресс-службы ДЧС ВКО.
На место происшествия прибыли сотрудники службы пожаротушения области. На месте пожара работает оперативный штаб. Задействованы 60 человек личного состава и 11 единиц техники. Причина пожара устанавливается.
Информации о жертвах и пострадавших не поступало.