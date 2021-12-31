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Законодательство РК
18:34 31.12.2021

Пришвартованный пароход загорелся в Усть-Каменогорске

Усть-Каменогорск, горит пароход, используемый как кафе Фото: Instagram/shygysqaz_tjd
Пароход и дебаркадер (часть пристани), используемые в качестве кафе, загорелись в Усть-Каменогорске, передает Zakon.kz.

Предварительная площадь пожара составила 50-60 кв. м, говорится в сообщении пресс-службы ДЧС ВКО.

На место происшествия прибыли сотрудники службы пожаротушения области. На месте пожара работает оперативный штаб. Задействованы 60 человек личного состава и 11 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Константин Вноровский
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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