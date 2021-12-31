Новый год в одиночестве: плюсы и минусы

В интервью журналисту Zakon.kz алматинка Ольга рассказала:

«Не могу сказать, что люблю встречать Новый год одна, но опыт такой был. И я даже получила удовольствие. Хочу ли осознанно повторить? Нет. Но если вдруг так сложится – окей, будет хорошо, я больше этого не боюсь.

Я встречала одна 2021 год. Осенью 2020 года я ушла от мужа, переехала к маме. Маму на Новый год пригласили в гости в другой город, она уехала. И вот я одна дома все новогодние каникулы. Поначалу мне эта затея не очень понравилась. С одной стороны, я всегда хотела встретить Новый год как-то иначе, по-особенному. А когда оно свершилось, стало грустно. Я поделилась своими мыслями с подругой, а она говорит: «Как же я тебе завидую! У меня муж, дети, все от меня что-то хотят, а у тебя есть возможность побыть одной, в своем ритме».

И я увидела плюсы в своем одиночестве: «Действительно, а вдруг это единственный Новый год, который я встречаю одна? Что я могу сделать, чтобы получить от него удовольствие?».

Днем 31 декабря я приготовила салат и бутерброды с красной рыбой, купила сок, фрукты, шоколад. Вечером начала наводить красоту. Сперва решила принять ванну: выключила свет, зажгла свечи, включила музыку. После — укладка, макияж, платье, поздравление близких. В полночь я просто встретила год в тишине, сидя на диване в полумраке при свете елочной гирлянды. А затем долго любовалась фейерверками, которые запускали соседи».

Своим новым опытом поделилась астанчанка Лаура Тусупбекова:

«Помню, в начале 2000-х годов был фильм «Пережить Рождество». Там один человек, понимая, что ему придется Рождество встречать в одиночестве, решил заплатить одной семье, чтобы встретить этот праздник в кругу семьи, не в одиночестве. Почему-то я запомнила этот момент и сознательно всегда избегала ситуации, чтобы не оказаться на Новый год одной. Мне казалось, это невыносимо, что так нельзя, что это обязательно должно быть с кем-то. Но в этом году я за девять дней до Нового года заболела ковидом и сейчас нахожусь в изоляции, поэтому на Новый год мне придется быть одной. И очень странно, меня эта мысль нисколько не испугала, не напрягла. Я закажу себе еду, у меня есть бутылочка хорошего вина, интернет, я буду просто наслаждаться тем, что одна.

Думаю, это момент самодостаточности, момент, когда тебе хорошо с самим собой, что тебе для счастья никто не нужен, тебе достаточно самого себя, чтобы чувствовать себя гармонично. Для меня это будет новый опыт, я пойму, что на Новый год можно быть одной, и это нормально. Я посмотрю телевизор, потом схожу на набережную, погуляю, увижу красивую новогоднюю ночь, и меня это вполне устраивает».

А вот какие комментарии оставили под постом автора в соцсетях пользователи.

Алина: «Уже несколько лет встречаю Новый год одна. Это лучше, чем в вынужденной компании родственников мужа, например. Раньше, я была обязана поступать именно так. И все мы там готовили целый день, потом все сидели с кислыми лицами, всю ночь смотрели телевизор, дети дрались и спали. Это было ужасно. А сейчас прекрасно. Поела и легла спать. Красота».

Анна: «Я один раз встречала Новый год в одиночестве. Сознательно, а не потому, что было некуда идти. За месяц до рождения дочки. Мужа выгнала за пьянство в очередной раз, хотелось тишины, не поехала к маме, сделала себе бефстроганов с пюре и до утра смотрела телевизор. Ну и отлично было. Не жалею об этом опыте».

Ольга: «Люблю встречать Новый год одна и в этом году, надеюсь, буду встречать одна. И в прошлом, и в позапрошлом одна встречала».

Как выяснилось, не только женщины любят встречать Новый год одни, но и мужчины. Так, Адиль рассказал Zakon.kz:

«Не люблю гостей в доме и не люблю сам ходить в гости. Наверное, из детства, что родители любили гостей и постоянно гуляли. Это было в советское время, в семье было безденежье. Одноклассники везде ездили классом, а я нет. Все деньги на мясо и гостей. Зато у других родители вкладывались в детей. Все лучшее. Понимаю, комплексы из детства, но вот так сложилось. Не понимаю сейчас широкие торжества, лучше потратить на путешествия. Поэтому люблю быть один в тишине и покое, особенно дома».

С другой стороны, многие не любят быть в одиночестве на Новый год. Пишут: «Не представляю даже. Не оставалась ни разу одна», «Мне кажется, что это жутко. Я люблю побыть одной, но не в новогоднюю ночь», «Это самое ужасное, что может быть, я боюсь этого».

Что советуют психологи в таких неоднозначных, а порой и неожиданных для человека ситуациях?

Для казахстанцев Новый год – это прежде всего семейный праздник с большим количеством родственников и пышным застольем. Но не бывает правил без исключения. По разным причинам мы вынуждены справлять праздник в одиночестве. Это может стать даже привычко, либо обстоятельства так сложились. Как психолог хочу сказать, что это не так трагично, как может показаться на первый взгляд. Психолог-консультант, директор Центра анализа и развития межконфессиональных отношений Павлодарской области Гульназ Раздыкова

Психолог рекомендует такую ситуацию рассматривать не как трагедию, а как возможность.

Воспринимайте ситуацию как возможность обдумать происходящее в жизни, построить планы на предстоящий год и хорошо отдохнуть. Вы не жертва, а занимаете позицию заботы о себе любимом, интереса и нежности к себе, возможно, это станет отправной точкой для необходимых изменений в будущем. Полезно, например, пересмотреть давно забытый сериал либо придумать свой собственный ритуал празднования Нового года. Если вам комфортно с самим собой, то и другим людям будет комфортно с вами. Поэтому диалог с самим собой один раз в год просто необходим каждому. Гульназ Раздыкова

Во-вторых, нет стопроцентного одиночества. Можно организовать групповой онлайн-звонок родным и близким. Либо посетить престарелых соседей, подарить праздник детям в детском доме, сходить в хоспис или другие социальные объекты. Это вас наполнит энергией и чувством, что вы полезны и можете кому-то сделать приятное. Это очень психотерапевтично, считает специалист.

Новый год в одиночестве также позволит вам обрести новый опыт встречи с собой, который случается, когда мы отвлекаемся от окружающего шума и прислушиваемся к своим желаниям. Например, перечитать любимого автора. Психолог советует в целях сохранения и укрепления психического здоровья, профилактики неврозов и эмоционального выгорания провести гаджето-детокс. На самом деле это не новомодное слово, а необходимость нашего времени. Снег, свежий воздух и прогулки – это самые лучшие друзья нашей психики.

Новый год в обществе принято считать семейным праздником, а одиночество – это социальная изоляция. Если желание изолироваться от семьи добровольно, то, возможно, причины кроются в детстве. Например, родители не придавали этому дню праздничного настроя и у человека Новый год не ассоциируется с чем-то теплым и семейным. Или, наоборот, родители бурно гуляли, и у ребенка сформировалось негативное восприятие об этом дне. Психолог Асель Сарбалинова

Еще одной причиной, по мнению Асель, может быть тип личности человека – интровертность. Скопление людей вызывает у него стресс. Желание побыть в одиночестве в праздник может быть вызвано физической усталостью, плохим самочувствием, эмоциональным выгоранием. А кто-то просто не считает 31 декабря праздником – например, эзотерики, верующие, у них есть свой Новый год по разным древним календарям.

У празднования Нового года в одиночестве есть свои плюсы и минусы.

Плюсы:

не нарушается режим питания и сна;

экономия денег на подарки, продукты, наряды;

возможность отдохнуть, настроиться на предстоящий год, прописать планы;

хорошее самочувствие на следующий день.

Минусы:

может быть тоскливо и грустно;

нет веселого общения и подарков.