Психолог Екатерина Зиновьева назвала плюсы и минусы летнего лагеря для детей, сообщает Zakon.kz.

По ее мнению, развитие социальных навыков – главный плюс такой поездки для ребенка.

"Детский лагерь – это концентрированная социальная среда для ребенка. То есть, он попадает в новую социальную систему. Это не семья, не школа. В лагере нет родителей, а значит, у ребенка нет возможности привычным способом организовывать удовлетворение своих потребностей, например, просить у них, требовать, ожидать, что для него что-то сделают. Вокруг, как правило, много незнакомых детей", – сказала эксперт "Мосленте".

По словам психолога, здесь ребенку придется заново выстраивать свой образ перед сверстниками и, возможно, предъявить себя с новой стороны. В целом, поездка в лагерь – интересный и полезный опыт, помогающий, а иногда и вынуждающий развиваться, лучше понимать себя, учиться строить контакты с другими людьми.

Отмечается, что к минусам можно отнести вероятность того, что в лагере к детям могут отнестись невнимательно, что может спровоцировать потенциально травмирующие ситуации – физическая небезопасность, травля, знакомство с опасными веществами. Психолог рекомендует сохранять связь с ребенком для таких случаев.

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