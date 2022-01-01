Главная елка Тараза загорелась в новогоднюю ночь

Видео пожара попало в соцсети.

Искусственная елка загорелась сразу после наступления Нового года – в 00:06. Находилась елка на территории историко-культурного центра «Коне Тараз».

Площадь пожара составила 15 кв. м. По информации пресс-службы акимата Тараза, пожар был локализован в 00:15 и ликвидирован в 00:20.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание. На место происшествия выезжали 14 сотрудников и четыре единицы техники ДЧС Жамбылской области.

Жертв и пострадавших нет.