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01:27 01.01.2022

Главная елка Тараза загорелась в новогоднюю ночь

Пожар в Таразе, елка, новый год Фото: Instagram/taraz_life
В Таразе загорелась главная новогодняя елка, сообщает Zakon.kz.

Видео пожара попало в соцсети.

Искусственная елка загорелась сразу после наступления Нового года – в 00:06. Находилась елка на территории историко-культурного центра «Коне Тараз».

Площадь пожара составила 15 кв. м. По информации пресс-службы акимата Тараза, пожар был локализован в 00:15 и ликвидирован в 00:20.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание. На место происшествия выезжали 14 сотрудников и четыре единицы техники ДЧС Жамбылской области.

Жертв и пострадавших нет.

Константин Вноровский
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Главная елка Тараза загорелась в новогоднюю ночь
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