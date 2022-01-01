01:27 01.01.2022
Главная елка Тараза загорелась в новогоднюю ночь
Фото: Instagram/taraz_life
Видео пожара попало в соцсети.
Искусственная елка загорелась сразу после наступления Нового года – в 00:06. Находилась елка на территории историко-культурного центра «Коне Тараз».
Площадь пожара составила 15 кв. м. По информации пресс-службы акимата Тараза, пожар был локализован в 00:15 и ликвидирован в 00:20.
Предварительная причина пожара – короткое замыкание. На место происшествия выезжали 14 сотрудников и четыре единицы техники ДЧС Жамбылской области.
Жертв и пострадавших нет.