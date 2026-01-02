#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Мир

Главная елка Польши загорелась в новогоднюю ночь возле Королевского замка

В Польше загорелась новогодняя елка, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 02:27 Фото: pixabay
В ночь на 1 января на Замковой площади в Варшаве загорелась главная елка Польши, сообщает Zakon.kz.

Высота елки составляла 27 м и находилась она рядом с Королевским замком. Об этом пишет TVP World.

На момент инцидента на площади находились тысячи людей, праздновавших наступление Нового года. В кульминационный момент внимание собравшихся привлек дым c верхушки елки. По информации полиции, возгорание произошло из-за взрывов фейерверков и петард.

На место инцидента оперативно выехало подразделение пожарных. Возгорание удалось быстро ликвидировать, а работник дежурной службы Королевского замка заранее отключил питание елки, что помогло спасти ее.

"В результате пожара никто не пострадал", – говорится в публикации.

В целом, празднование Нового года в польской столице прошло спокойно и без серьезных инцидентов. Единичные вызовы были связаны с небольшими пожарами в мусорках из-за остатков пиротехники.

Новогодняя ночь обернулась трагедией на курорте в швейцарских Альпах. Кроме того, историческая церковь сгорела в Амстердаме в новогоднюю ночь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Лисаковске буран опрокинул главную новогоднюю елку
10:30, 26 декабря 2023
В Лисаковске буран опрокинул главную новогоднюю елку
Стало известно, когда будет установлена главная новогодняя елка России
05:40, 13 декабря 2023
Стало известно, когда будет установлена главная новогодняя елка России
Новогодняя елка загорелась в Грузии и оставила город без света
02:22, 24 декабря 2025
Новогодняя елка загорелась в Грузии и оставила город без света
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: