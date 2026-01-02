Главная елка Польши загорелась в новогоднюю ночь возле Королевского замка

В ночь на 1 января на Замковой площади в Варшаве загорелась главная елка Польши, сообщает Zakon.kz.

Высота елки составляла 27 м и находилась она рядом с Королевским замком. Об этом пишет TVP World.

На момент инцидента на площади находились тысячи людей, праздновавших наступление Нового года. В кульминационный момент внимание собравшихся привлек дым c верхушки елки. По информации полиции, возгорание произошло из-за взрывов фейерверков и петард.

🔴 Na pl Zamkowym w Warszawie płonie choinka od fajerwerka... 🎆👩‍🚒

Szczęśliwego Nowego Roku? 🫣 pic.twitter.com/zj7MRkHtL2 — Martin/Marcin Mycielski 🇪🇺🇵🇱🇺🇦 (@mycielski) December 31, 2025

На место инцидента оперативно выехало подразделение пожарных. Возгорание удалось быстро ликвидировать, а работник дежурной службы Королевского замка заранее отключил питание елки, что помогло спасти ее.

"В результате пожара никто не пострадал", – говорится в публикации.

Главную варшавскую и познаньскую елки чуть не сожгли в новогоднюю ночь. А так — особо без происшествий все прошло.



Główne choinki w Warszawie i Poznaniu omal nie spłonęły w noc sylwestrową. Poza tym obyło się raczej bez większych incydentów pic.twitter.com/TZALsCAYfL — Filiżanka — Польша Новости (@filizankanews) January 1, 2026

В целом, празднование Нового года в польской столице прошло спокойно и без серьезных инцидентов. Единичные вызовы были связаны с небольшими пожарами в мусорках из-за остатков пиротехники.

