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11:01 01.01.2022

Назван способ хранения новогодних салатов

оливье салат Фото: pixabay
Как правильно хранить салаты поcле празднования новогодней ночи, рассказал кулинарный специалист, передает Zakon.kz.

Как упаковать и хранить эти блюда, чтобы они не испортились слишком быстро, сообщил в беседе с радио Sputnik шеф-повар, ведущий кулинарной программы на канале ТВЦ «Завтрак с настроением» Антон Калер.

По его словам, традиционные салаты оливье и селедка под шубой — скоропортящиеся блюда. Срок реализации заправленных майонезом салатов по СанПиНу (СанПиН — санитарные правила и нормы. — Прим. ред.) — 12 часов.

Незаправленный салат хранится восемнадцать часов. Потом в нем развиваются бактерии и им можно отравиться. Поэтому, когда едим салаты чуть ли не семь дней, я называю это новогодним чудом. Шеф-повар Антон Калер

Но повар отметил, что возможно и продлить салату «жизнь» на пару дней, правильно упаковав его.

Если накрыть салат пленкой или крышкой, вакуумировать продукт, перекрыть доступ кислорода, это может увеличить срок хранения вплоть до двух-трех дней. Но важно ориентироваться не на формальный срок, а на реальный вкус и запах продукта. Повар Антон Калер

Лучшее место для хранения салатов и зелени – холодильник, отметил Калер, подчеркнув, что в нем идеальная температура для сохранения заправленных майонезом салатов и зелени – +4...+°6C.

Специалист посоветовал, что и балкон подойдет для хранения продуктов, если там прохладно.

Если салат на балконе замерзнет, то он просто превратится в кашу после того, как разморозится. Чтобы этого избежать, надо полностью обмотать миску или кастрюлю с салатом пищевой пленкой, чтобы максимально перекрыть доступ кислорода. При сильных морозах можно сделать самодельный термос: обмотать салат газетой и фольгой, а в конце опять пищевой пленкой, чтобы продукт дольше пролежал и не замерз.Антон Калер
Оксана Житникова
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