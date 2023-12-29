Специалисты перечислили сроки хранения любимых новогодних салатов

Эксперты рассказали как долго можно хранить новогодние салаты и как выяснилось срок у них увы недолгий, сообщает Zakon.kz

По информации Общественной Службы Новостей, "Оливье" после заправки майонезом рекомендовано держать в холодильнике не более двух дней, аналогично хранится "Гранатовый браслет" и крабовый салат без заправки.

Слоеные "Мимоза" и "Сельдь под шубой" необходимо на некоторое время оставлять в холодильнике, но съедать их нужно на следующий день после приготовления.

Если в салате присутствуют помидоры, то салат не хранится вообще. Особенно если плоды спелые. В дальнейшем они просто превращаются в непривлекательную кашу. Лучшее решение — съесть салат сразу, а остатки утилизировать либо использовать в качестве заправки для тематического блюда, к примеру, для борща.

В "Цезарь" входят свежие овощи и листья салата. Поэтому его важно употребить в пищу сразу после приготовления. Уже через час он начнет терять свою привлекательность.

Самым популярным салатом из вареных овощей является винегрет. Дополнительные ингредиенты в виде квашеной капусты и огурцов не сокращают срок его годности. Но при этом важно заправить его маслом перед подачей, тогда он будет храниться дольше.

Заморозить на срок до одного месяца можно салаты из отварных овощей без заправок и без специй.

Эксперты также отметили, что в морозилке нельзя оставлять салаты из фруктов, свежих овощей, слоеные и с заправками.

Ранее мы публиковали советы диетологов, как сохранить здоровье и фигуру во время праздничных застолий.