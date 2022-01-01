Дубль Овечкина принес хоккеисту новый рекорд в истории НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» играл на выезде с «Детройт Ред Уингз». Столичные хоккеисты взяли вверх над хозяевами льда – 3:1. Огромную заслугу в эту победу гостей внес капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Лидер столичной команды забил в поединке две шайбы. После этой встречи счет Александра составил 1370 очков (754 шайбы и 616 передач) в 1230 матчах, что является 25-м показателем в истории НХЛ.

Овечкин превзошел достижение ветерана «Бостон Брюинз» Джонни Буцика, на его счету 1369 очков (556+813) в 1540 встречах. Следующая цель российского форварда – результат Майка Модано, 1374 очка в 1499 матчах. Овечкин превзошел достижение ветерана «Бостон Брюинз» Джонни Буцика, на его счету 1369 очков (556+813) в 1540 встречах. Следующая цель российского форварда – результат Майка Модано, 1374 очка в 1499 матчах.