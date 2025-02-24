Александр Овечкин стал автором нового рекорда в НХЛ

Капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан первым игроком за всю историю НХЛ, которому удалось забить 200 и больше шайб в трех десятилетиях, сообщает Zakon.kz.

Этого признания знаменитый россиянин добился после завершения матча НХЛ, где его команда дома разгромила "Эдмонтон Ойлерз" в ночь на 24 февраля.

39-летний лидер "Вашингтона" забросил три шайбы в этой встрече и добыл победу для своих коллег – 7:3.

По подсчетам экспертов Лиги, россиянин забил 245 голов в 2000-х годах, 437 шайб в 2010-х. А с начала 2020 года Овечкин забросил 200 шайб.

В итоге с активом в 882 гола Александр стал первым игроком в истории НХЛ, кто поразил ворота соперников не менее 200 раз в трех разных десятилетиях.

Помимо этого, в матче против "Ойлерз" россиянин улучшил ряд других показателей Лиги. Плюс ко всему "Вашингтон" объявлен лидером НХЛ по числу голов в текущем сезоне, 211 шайб в 57 играх.