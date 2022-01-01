12:09 01.01.2022
Геннадий Головкин поздравил казахстанцев с Новым годом
Фото: Instagram/gggboxing
Казахстанский боксер был немногословен и пожелал счастливого нового года с помощью открытки.
29 декабря в японской Сайтаме должен был состояться бой между GGG и Риотой Муратой. Однако матч был отложен из-за карантинных ограничений, запрещающих иностранцам въезд в Японию.
Организаторы надеялись добиться исключения для казахстанского боксера от правительства Японии, но получили отказ.
Ожидается, что поединок состоится в 2022 году.
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