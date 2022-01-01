Геннадий Головкин поздравил казахстанцев с Новым годом

Казахстанский боксер был немногословен и пожелал счастливого нового года с помощью открытки.

29 декабря в японской Сайтаме должен был состояться бой между GGG и Риотой Муратой. Однако матч был отложен из-за карантинных ограничений, запрещающих иностранцам въезд в Японию.

Организаторы надеялись добиться исключения для казахстанского боксера от правительства Японии, но получили отказ.

Ожидается, что поединок состоится в 2022 году.