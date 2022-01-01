12:15 01.01.2022
Появилось видео с награждения чемпионки мира 2021 года Бибисары Асаубаевой
Фото: Instagram/bibisarachess
30 декабря казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала победительницей шахматного мирового первенства по блицу, сообщает Zakon.kz.
28 декабря Бибисара Асаубаева на этом же чемпионате завоевала серебряную медаль в рапиде.
17-летняя спортсменка впервые в истории казахстанских шахмат завоевала золотую медаль мирового первенства для страны. К тому же, Бибисара стала самой молодой чемпионкой мира на взрослом первенстве планеты.
Помимо золота и серебра ЧМ по шахматам, казахстанка получила 40 тысяч долларов США призовых.
Чемпионат мира проходил с 25 до 30 декабря в Польше.
Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по блицу
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