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12:15 01.01.2022

Появилось видео с награждения чемпионки мира 2021 года Бибисары Асаубаевой

Шахматы ЧМ Победитель Фото: Instagram/bibisarachess
30 декабря казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала победительницей шахматного мирового первенства по блицу, сообщает Zakon.kz.

28 декабря Бибисара Асаубаева на этом же чемпионате завоевала серебряную медаль в рапиде.

17-летняя спортсменка впервые в истории казахстанских шахмат завоевала золотую медаль мирового первенства для страны. К тому же, Бибисара стала самой молодой чемпионкой мира на взрослом первенстве планеты.

Помимо золота и серебра ЧМ по шахматам, казахстанка получила 40 тысяч долларов США призовых.

Чемпионат мира проходил с 25 до 30 декабря в Польше.

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