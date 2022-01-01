Появилось видео с награждения чемпионки мира 2021 года Бибисары Асаубаевой

28 декабря Бибисара Асаубаева на этом же чемпионате завоевала серебряную медаль в рапиде.

17-летняя спортсменка впервые в истории казахстанских шахмат завоевала золотую медаль мирового первенства для страны. К тому же, Бибисара стала самой молодой чемпионкой мира на взрослом первенстве планеты.

Помимо золота и серебра ЧМ по шахматам, казахстанка получила 40 тысяч долларов США призовых.

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Чемпионат мира проходил с 25 до 30 декабря в Польше.