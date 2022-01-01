В Швейцарии с 1 января можно свободно менять пол в документах

С 1 января 2022 года Швейцария присоединилась к нескольким другим европейским странам – Ирландии, Бельгии, Португалии и Норвегии, в которых возможно записывать другой пол в официальных документах без подтверждения его физической смены.

Как сообщает агентство Reuters, каждый человек старше 16 лет сможет сменить имя, фамилию и пол в документах без каких-либо дополнительных справок, написав заявление в органы ЗАГС. Власти дали возможность менять такие данные несовершеннолетним (с согласия их родителей), а также и недееспособным.

Ранее в некоторых швейцарских кантонах требовали справку от врача, подтверждающую, что человек идентифицирует себя с другим полом. А в некоторых регионах, для внесения соответствующих изменений в документы, нужно было пройти гормональную терапию или операцию по смене пола.

А чтобы поменять имя, нужно доказать, что неофициально человек его использует.

В сентябре текущего года был проведен общенациональный референдум, на котором парламентом был обсужден вопрос упразднения любых бюрократических проволочек. Большинство жителей страны поддержали этот законопроект.