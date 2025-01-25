Госдеп США заморозил все заявки на смену пола в паспортах

Госдеп страны приостановил все заявки на смену пола в паспортах после указа Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, госсекретарь Марко Рубио разослал сотрудникам электронное письмо, в котором поручил внедрить "новые строгие правила" для официальной документации

"Политика Соединенных Штатов Америки заключается в том, что пол человека не подлежит изменению". Марко Рубио

В инструкции Рубио также сказано, что в официальных документах, в том числе и в паспортах, следует использовать слово "пол", а не "гендер". Таким образом все заявки, предполагающие символ "Х" в графе "пол", а также все заявки на изменение в документах информации о половой принадлежности заморожены. Это касается всех нынешних и будущих заявок на паспорта.

Госдеп начал выдавать паспорта с небинарным идентификатором "X" в апреле 2022 года. Они по-прежнему действительны, однако с их обновлением могут возникнуть проблемы. Количество таких паспортов, имеющихся на данный момент у граждан, не называется.

20 января на инаугурации Трамп заявил, что в Америке будут признавать только два пола – мужской и женский.