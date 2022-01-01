В Японии разрабатывают пожизненную вакцину от COVID-19

Как сообщило издание The Japan Times, клинические испытания препарата могут начаться ориентировочно в 2023 году.

Группу исследователей возглавит профессор Митинори Кохарой, который предложил взять за основу вакцину против оспы, разработанную в XVIII веке британским врачом Эдвардом Дженнером и применявшуюся в Японии вплоть до 1976 года, сообщает ТАСС. Она содержала в себе неопасный для человека вирус коровьей оспы и в конечном итоге помогла человечеству побороть смертельное заболевание.

Идея разработки ученых состоит в том, чтобы создать рекомбинантный вирус осповакцины, содержащий спайковый белок вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. По их мнению, такой подход может привести к выработке пожизненного клеточного иммунитета от коронавируса.

Я работал над различными технологиями вакцин, такими как аденовирус и РНК-вакцины, но препараты, использующие вектор вируса осповакцины, являются самыми мощными из всех. Японский профессор Митинори Кохарой

Отмечается, что эксперименты на мышах с использованием рекомбинантного вируса осповакцины, кодирующего ген птичьего гриппа, показали высокие уровни антител, которые сохранялись более 20 месяцев. При этом все вакцинированные мыши, которых спустя 20 месяцев заразили птичьим гриппом, смогли выжить.

По его мнению, указанный тип вакцины обладает небольшими побочными эффектами и не нуждается в особых способах транспортировки и хранения.

Японский производитель лекарств собирается провести первую и вторую фазы клинических испытаний вакцины Кохары в первой половине 2023 года. Ожидается, что в исследовании примут участие 150-200 человек, включая тех, кто перенес COVID-19, и тех, кто прошел вакцинацию.

По словам Кохары, если эффективность и безопасность вакцины будут подтверждены, сразу же после этого начнется заключительная фаза клинических испытаний, а вывести препарат на рынок при наличии должного финансирования проекта получится не ранее 2024 года.