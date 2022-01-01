В Японии разрабатывают пожизненную вакцину от COVID-19
Как сообщило издание The Japan Times, клинические испытания препарата могут начаться ориентировочно в 2023 году.
Группу исследователей возглавит профессор Митинори Кохарой, который предложил взять за основу вакцину против оспы, разработанную в XVIII веке британским врачом Эдвардом Дженнером и применявшуюся в Японии вплоть до 1976 года, сообщает ТАСС. Она содержала в себе неопасный для человека вирус коровьей оспы и в конечном итоге помогла человечеству побороть смертельное заболевание.
Идея разработки ученых состоит в том, чтобы создать рекомбинантный вирус осповакцины, содержащий спайковый белок вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. По их мнению, такой подход может привести к выработке пожизненного клеточного иммунитета от коронавируса.
Я работал над различными технологиями вакцин, такими как аденовирус и РНК-вакцины, но препараты, использующие вектор вируса осповакцины, являются самыми мощными из всех.Японский профессор Митинори Кохарой
По его мнению, указанный тип вакцины обладает небольшими побочными эффектами и не нуждается в особых способах транспортировки и хранения.
Японский производитель лекарств собирается провести первую и вторую фазы клинических испытаний вакцины Кохары в первой половине 2023 года. Ожидается, что в исследовании примут участие 150-200 человек, включая тех, кто перенес COVID-19, и тех, кто прошел вакцинацию.
По словам Кохары, если эффективность и безопасность вакцины будут подтверждены, сразу же после этого начнется заключительная фаза клинических испытаний, а вывести препарат на рынок при наличии должного финансирования проекта получится не ранее 2024 года.
Новость по теме