Китай опубликовал новые фото поверхности Марса

Национальное космическое управление Китая опубликовало на своем сайте новые снимки Марса.

На кадрах виден сам орбитальный аппарат и часть поверхности планеты. Также видны ледяные шапки из сухого и водяного льда, кратер имени Королева и дюнное поле Олимпия.

Фото: China National Space Administration

Фото: China National Space Administration

Фото: China National Space Administration

«Тяньвэнь-1» был запущен 23 июля 2020 года. Запуск был осуществлен с помощью крупнейшей ракеты-носителя страны «Чанчжэн-5» с космодрома Вэньчан.