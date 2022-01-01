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16:40 01.01.2022

Китай опубликовал новые фото поверхности Марса

Фото Марса Фото: China National Space Administration
Фотографии с Марса сделал зонд орбитального аппарата «Тяньвэнь-1», который был запущен 23 июля 2020 года, сообщает Zakon.kz.

Национальное космическое управление Китая опубликовало на своем сайте новые снимки Марса.

На кадрах виден сам орбитальный аппарат и часть поверхности планеты. Также видны ледяные шапки из сухого и водяного льда, кратер имени Королева и дюнное поле Олимпия.

Фото Марса

Фото: China National Space Administration

Фото китайского зонда

Фото: China National Space Administration

Китайский зонд сфотографировал поверхность Марса

Фото: China National Space Administration

«Тяньвэнь-1» был запущен 23 июля 2020 года. Запуск был осуществлен с помощью крупнейшей ракеты-носителя страны «Чанчжэн-5» с космодрома Вэньчан.

Данияр Кунафин
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