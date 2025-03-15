Зонд прислал первое фото загадочного спутника Марса

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало фотографию Марса и его спутника Деймоса, сделанную зондом Hera. Недавно он совершил облет Красной планеты, сообщает Zakon.kz.

Аппарат, запущенный 7 октября 2024 года, приблизился к Марсу на расстояние всего 5 тыс. км, двигаясь со скоростью 9 км/с относительно планеты. Деймос удалось зафиксировать с дистанции 1 000 км.

Фото: ESA

Существует гипотеза, что покрытый пылью Деймос является либо остатком от крупного столкновения неизвестного объекта с Марсом, либо захваченным астероидом. Диаметр спутника составляет всего 12,4 км.

Фото: ESA

После сближения с Марсом его гравитация сместила траекторию Hera, что позволило сэкономить топливо и значительно сократить путь к основной цели миссии – двойной системе астероидов Дидимос и Диморфос.

Ранее стало известно, что гипотезу о запасах воды на Марсе поставили под сомнение.

