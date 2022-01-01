Британские ученые доказали бесполезность средств от похмелья

Исследования были опубликованы в научном журнале Addiction.

Учитывая продолжающиеся спекуляции в СМИ о том, какие средства от похмелья работают, а какие нет, вопрос об эффективности веществ, которые, как утверждается, лечат или предотвращают похмелье, вызывает значительный общественный интерес. Член Национального института исследований в области здравоохранения Эммерт Робертс

Недобрым словом упомянув компании, производящие лекарства и пищевые добавки, продающиеся как средства против похмелья, ученый отметил, что серьезные научные исследования на эту тему практически отсутствуют. Чтобы восполнить этот пробел, ученые из Королевского колледжа Лондона и Южного Лондона и фонда Maudsley NHS Foundation Trust провели систематический обзор, в котором обобщили имеющиеся в научной литературе данные о лечении похмелья.

В ходе проверки клинических испытаний семи лекарств от похмелья, в числе которых различные настойки на базе экстрактов гвоздики, женьшеня, корейской груши и конфетного дерева, а также современные лекарственные препараты на базе пиритинола, толфенамовой кислоты и левоцистеина, выяснилось, что ни одно из этих средств не улучшило состояние добровольцев значимым образом.

Для исследования добровольцы намеренно напивались и пытались избавиться от похмелья при помощи одного из этих средств.

Симптомы похмелья вызывают серьезные страдания и влияют на показатели работы и учебы людей. Член Национального института исследований в области здравоохранения Эммерт Робертс

Ученые сделали вывод, что ни один из препаратов не способен предотвратить похмелье.