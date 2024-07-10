Врач назвала действенный способ облегчить похмелье

Фрукты могут на 30% уменьшить симптомы похмелья. Такой неожиданный способ справиться с последствиями употребления алкоголя обнаружила британский диетолог Ронда Патрик, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mirror, Патрик, ссылаясь на исследование, объяснила, что, если перед употреблением алкоголя съесть фрукты, алкоголь выведется из организма на 44,7 процента быстрее, а интенсивность похмелья снизится на треть. По ее словам, такой эффект достигается благодаря фруктозе, которая помогает организму восстановить уровень электролитов после выпивки.

Диетолог отметила, что для ощутимого результата нужно потреблять большое количество фруктов: примерно один грамм фруктозы на каждый килограмм веса. Например, мужчине весом 79 килограммов потребуется съесть пять или шесть яблок, чтобы почувствовать эффект.

"Считаю ли я фруктозу панацеей от похмелья? Нет. Но это интересный механизм, благодаря которому фрукты могут смягчить некоторые негативные последствия употребления алкоголя", — подчеркнула Патрик.

Эксперт также добавила, что сок не оказывает аналогичного действия, поскольку при выжимке фруктов высвобождаются сахара, которые быстрее усваиваются клетками и вызывают скачки инсулина. Кроме того, она предостерегла от употребления фруктов в качестве закуски к алкоголю. По ее словам, в сочетании с алкоголем они повышают уровень глюкозы и триглицеридов в крови.

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