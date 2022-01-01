Атырауские спасатели сняли кольцо с опухшего пальца подростка

Инцидент произошел в ночь на 1 января.

Спасатели немедленно приступили к работам по спасению пальца, соблюдая меры безопасности, с помощью аварийно-спасательного инструмента разрезали кольцо, не причинив вреда здоровью подростка. Пресс-служба ДЧС Атырауской области

В департаменте также напоминают, что долгое пережатие фаланги пальца и его отек грозит омертвением, загноением тканей и даже ампутацией. Поэтому обращаться за помощью надо незамедлительно.