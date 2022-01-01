20:14 01.01.2022
Атырауские спасатели сняли кольцо с опухшего пальца подростка
Фото: Instagram/atyrau_tjd
15-летний парень обратился в детскую больницу Атырауской области. Медики вызвали спасателей, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел в ночь на 1 января.
Спасатели немедленно приступили к работам по спасению пальца, соблюдая меры безопасности, с помощью аварийно-спасательного инструмента разрезали кольцо, не причинив вреда здоровью подростка.Пресс-служба ДЧС Атырауской области
В департаменте также напоминают, что долгое пережатие фаланги пальца и его отек грозит омертвением, загноением тканей и даже ампутацией. Поэтому обращаться за помощью надо незамедлительно.
Фото: Instagram/atyrau_tjd