Казахстанские спасатели сняли кольцо с пальца старшеклассника при помощи слесарного инструмента

Спасатели Кызылординской области помогли снять кольцо с пальца старшеклассника, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, 16 марта кольцо сдавило палец старшекласснику таким образом, что палец начал опухать. Спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Кызылординской области прибыли на место вызова и за короткое время, не травмируя руку школьника сняли кольцо применив слесарный инструмент.

Ювелирная работа кызылординских спасателей достойна восхищения!