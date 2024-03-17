Казахстанские спасатели сняли кольцо с пальца старшеклассника при помощи слесарного инструмента
Фото: pixabay
Спасатели Кызылординской области помогли снять кольцо с пальца старшеклассника, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МЧС Казахстана, 16 марта кольцо сдавило палец старшекласснику таким образом, что палец начал опухать. Спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Кызылординской области прибыли на место вызова и за короткое время, не травмируя руку школьника сняли кольцо применив слесарный инструмент.
Ювелирная работа кызылординских спасателей достойна восхищения!
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