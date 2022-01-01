Власти Франции вводят масочный режим для детей с шести лет

Эта мера необходима для предотвращения распространения коронавируса, говорится на сайте законодательного вестника республики Journal Officiel.

Согласно документу, детям придется надевать маски в общественных учреждениях, ресторанах, в транспорте, на спортплощадках, крытых рынках, в храмах и на вокзалах.

Ранее это требование должны были соблюдать взрослые и дети старше 11 лет.

Ситуация с коронавирусом в стране «критическая», министр здравоохранения Оливье Веран отметил, что «омикрон-штамм» станет преобладающим во Франции в скором времени.

Кроме того, на прошлой неделе премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил о введении ряда других ограничений в рамках борьбы с коронавирусом. Так, говорилось о требовании работать из дома не менее трех дней в неделю начиная с января. За нарушение данных правил компаниям грозит штраф до 50 тыс. евро.