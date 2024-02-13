Будут ли в школах Казахстана вводить масочный режим

В РК растет уровень заболеваемости отдельными инфекционными заболеваниями. В постановлении главного санврача страны рекомендовано носить маски в местах массового скопления людей. Но про детские организации ничего не упомянуто. Zakon.kz выяснил, нужно ли ученикам приходить в школы в масках.

9 февраля главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление об усилении профилактических мер по предупреждению распространения кори, коронавируса, гриппа и ОРВИ, в котором рекомендовала гражданам придерживаться масочного режима в местах массового скопления людей: аэропортах, железнодорожных вокзалах, автовокзалах, рынках, ТРЦ, торговых домах, театрах, кинотеатрах, ЦОНах, банках и в общественном транспорте.



Под отдельный пункт попали медицинские организации, в которых в обязательном порядке ввели масочный режим, как для персонала, так и для пациентов.

"В медорганизациях ввели обязательное ношение масок, потому что в больницах обычно находятся люди, которые болеют, либо контактируют с больными людьми. Но во всех остальных организациях, в том числе в детских учреждениях использование масок носит рекомендательный характер", – рассказала корреспонденту Zakon.kz руководитель Управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Роза Кожапова.

По словам врача, с начала года в Казахстане зарегистрировали 12 587 новых случаев заболевания корью. Основной процент заболевших приходится на детей до 14 лет, которые ранее не были вакцинированы.

Помимо кори, наблюдается незначительный рост по заболеваемости коронавирусом в сравнении с декабрем прошлого года. Так, с начала 2024 года в стране выявили 641 новый случай заражения COVID-19.

"Несмотря на это, даже во время высокого уровня заболеваемости коронавирусом мы детей до пяти лет освобождали от ношения масок, потому что они не понимают их функцию, могут играть с ними, то есть использовать не по назначению. Кроме того, по требованиям в дошкольных учреждениях, если у ребенка появились признаки какого-либо заболевания, воспитатель вызывает родителей и ребенка забирают домой", – объяснила Роза Кожапова.

В школах свои требования, по которым в случае массовой заболеваемости класс или отдельную смену могут отправить на онлайн-обучение на время инкубационного периода. В случае с коронавирусом инкубационный период составляет 10 дней, при кори – 21 день.

"Если же учитель считает, что необходим масочный режим, то может рекомендовать ученикам носить маски, но как в медорганизациях в обязательном порядке мы это не вводили и пока не планируем. Да, в январе был замечен рост заболеваемости по коронавирусу по сравнению с декабрем, но в общем ситуация по сравнению с январем прошлого года стабильная. Тем более, заболеваемость в большинстве случаев протекает в амбулаторных условиях, тяжелого течения как при "дельта-штамме" сейчас не отмечается", – подчеркнула руководитель Управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Роза Кожапова.

Специалист добавила, что в целом по ОРВИ, гриппу эпидсезон длится до конца апреля. Первая волна приходится на конец ноября-декабрь, может захватить январь. Вторая волна еще ожидается, и, как правило, начинается в середине февраля, а заканчивается в марте-апреле.

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Ранее в Мажилисе ввели масочный режим из-за неблагоприятной обстановки с коронавирусом, а часть заседаний перевели в онлайн-формат.

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7 февраля в Акорде сообщили, что и Канат Бозумбаев заболел коронавирусом, он находится на больничном.