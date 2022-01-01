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21:57 01.01.2022

Казахстан принял председательство в СНГ

Казахстан, председательство, СНГ Фото: Акорда
Председательство в Содружестве Независимых Государств (СНГ) с 1 января 2022 года перешло от Беларуси к Казахстану, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании совета глав государств СНГ 15 октября напомнил, что историческая декларация о создании СНГ была принята на встрече в Алма-Ате в декабре 1991 года, передает РИА Новости.

По его словам, «сегодня с уверенностью можно сказать, что Содружество сыграло ключевую роль в предотвращении масштабной катастрофы на постсоветском пространстве, способствовало сохранению взаимодействия между нашими народами».

Глава государства добавил, что общими усилиями на пространстве СНГ созданы действенные механизмы кооперации, сформирована солидная нормативно-правовая база, развивается активный политический диалог, укрепляется взаимодействие в области безопасности, создаются условия для расширения торгово-экономических отношений.

28 декабря 2021 года на неформальной встрече глав государств СНГ президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул готовность Казахстана к дальнейшему развитию многопланового сотрудничества в рамках СНГ в ходе предстоящего председательства страны в Содружестве.

В 2021 году в СНГ председательствовала Беларусь. 

Председательство в органах Содружества Независимых Государств осуществляется в соответствии с Решением Совета глав государств Содружества от 2 апреля 1999 года поочередно каждым государством – участником Содружества в лице его представителя на основе принципа ротации, на срок не более одного года.

Константин Вноровский
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