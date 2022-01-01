Воздушный шар унес человека в Алматинской области

Инцидент произошел на территории горнолыжного комплекса «Ак-булак». В результате порыва ветра страховочные канаты оборвались, человека унесло в сторону гор.

Информация о происшествии поступила на пульт ДЧС Алматинской области 1 января 2021 года в 16:43.

На место вызова незамедлительно выехали силы и средства подразделений МЧС РК из СПЧ-2 город Талгара (семь сотрудников, две единицы техники) и республиканского оперативно-спасательного отряда (семь сотрудников, одна единица техники и кинологический расчет). Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Благодаря навыкам управления, инструктору удалось самостоятельно приземлиться на холме.

Сотрудники специализированной пожарной части города Талгара нашли инструктора в ущелье Салдатсай и доставили его в безопасное место. Жертв и пострадавших нет.