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Четыре человека погибли при падении воздушного шара в США

падение Фото: pixabay
4 человека погибли в результате падения воздушного шара в американском городе Элой штата Аризона, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила пресс-служба полиции города.

"Сегодня утром в нашем городе воздушный шар упал в пустынной местности в Элой, в результате чего четыре человека погибли и один находится в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении полиции в Facebook.

Трагедия произошла в 07:50 (20:50 по времени Астаны).

Причина падения неизвестна. Расследованием случившегося занимаются сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации США.

Ранее, в июне 2023 года, во Франции 7 человек пострадали во время столкновения воздушного шара с ЛЭП.

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