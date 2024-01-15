Четыре человека погибли при падении воздушного шара в США
Фото: pixabay
4 человека погибли в результате падения воздушного шара в американском городе Элой штата Аризона, сообщает Zakon.kz.
Об этом заявила пресс-служба полиции города.
"Сегодня утром в нашем городе воздушный шар упал в пустынной местности в Элой, в результате чего четыре человека погибли и один находится в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении полиции в Facebook.
Трагедия произошла в 07:50 (20:50 по времени Астаны).
Причина падения неизвестна. Расследованием случившегося занимаются сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации США.
Ранее, в июне 2023 года, во Франции 7 человек пострадали во время столкновения воздушного шара с ЛЭП.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript