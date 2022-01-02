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06:41 02.01.2022

«Омикрон» поражает легкие меньше других вариантов COVID-19 – ученые

исследование Фото: Zakon.kz
Группа ученых из Вашингтонского, Висконсинского и Токийского университетов провела эксперименты на мышах и хомяках, чтобы выяснить влияние «омикрон-штамма» на организм, передает Zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, выяснилось, что «омикрон-штамм» поражает в основном верхние дыхательные пути – нос и носоглотку, а на легкие распространяется значительно реже, чем другие варианты COVID-19.

Животные, зараженные «омикрон-штаммом», в среднем испытывали более легкие симптомы болезни и реже сталкивались с потерей веса. Другие варианты коронавирусной инфекции могли вызывать рубцы в легких и серьезное затруднение дыхания.

Елена Беляева
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