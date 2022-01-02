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11:02 02.01.2022

Назван снижающий давление напиток

кружка, кофе Фото: pixabay
Кофе является одним из напитков, который способен снизить кровяное давление, передает Zakon.kz.

Как сообщает Lenta.ru, врач японской клиники «Сибаура» Хиросигэ Итакура рассказал, что в кофе следует добавлять уксус или лимон. Он посоветовал употреблять в день три-четыре чашки этого напитка, чтобы поддержать действие полифенолов.

Хлорогеновая кислота, которая дает горечь и цвет кофе, имеет ряд полезных свойств, в том числе антибактериальное действие в кишечнике, предотвращение снижения функции печени, а также близорукости и пресбиопии.Врач Хиросигэ Итакура

По его словам, хлорогеновая кислота стабилизирует кровяное давление, предотвращает развитие атеросклероза и помогает сжигать больше жира, что приводит к увеличению энергозатрат. Также она способна подавлять воспаления в организме, уменьшать образование бляшек на стенках сосудов и защищать эндотелиальные клетки в них, сохраняя их эластичность.

Для усиления действия хлорогеновой кислоты в кофе следует добавлять уксус. Эффект становится сильнее, чем от уксуса и кофе по отдельности. Врач Хиросигэ Итакура

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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