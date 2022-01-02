Около тысячи домов уничтожены природными пожарами в США

По нашим нынешним оценкам, и я предполагаю, что они близки к окончательным цифрам, в городе Луисвилл были уничтожены 553 дома, еще 45 повреждены. В городе Супериор были уничтожены 332 и 60 повреждены. За пределами эти городов были уничтожены 106 домов и 22 повреждены. Всего уничтожен 991 дом, 127 повреждены. Шериф округа Боулдер штата Колорадо Джо Пелле

Как пишет ТАСС, пожары начались в округе Боулдер в Колорадо 30 декабря, по предварительной версии, из-за короткого замыкания после обрыва линий электропередачи. Из-за сухой травы и ветреной погоды пламя распространялось очень быстро. У некоторых семей было буквально несколько минут, чтобы покинуть свои дома перед тем, как их охватило пламя. Пожар остановил начавшийся в ночь на 31 декабря снегопад.