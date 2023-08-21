Более тысячи человек числятся пропавшими в результате пожаров на Гавайях

Фото: Twitter/@lilian37458552

Губернатор штата Гавайи Джош Грин заявил о том, что спасатели все еще ищут на острове Мауи более 1 тыс. человек, которые числятся пропавшими без вести после пожаров, сообщает Zakon.kz.

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