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Более тысячи человек числятся пропавшими в результате пожаров на Гавайях

последствия пожара Фото: Twitter/@lilian37458552
Губернатор штата Гавайи Джош Грин заявил о том, что спасатели все еще ищут на острове Мауи более 1 тыс. человек, которые числятся пропавшими без вести после пожаров, сообщает Zakon.kz.

По его словам, на поиски потребуется еще несколько недель.

"Более 1 тыс. числятся пропавшими без вести, около 1050. Это их поиски потребует еще несколько недель. 85% пострадавших территорий были осмотрены. Теперь мы обследуем большие здания, что требует расчистки этажей и конструкций. На эти оставшиеся 15% могут уйти недели", – цитирует Грина телеканал CBS.

Лесной пожар на Мауи начался 9 августа, огонь из-за сильного ветра быстро перекинулся на туристический городок Лахайна, который полностью выгорел.

Ранее сообщалось, что число погибших при пожарах на Гавайях выросло до 101 человека.

20 августа глава Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям Динн Крисвелл заявил о том, что поисковая операция в городке Лахайна на острове Мауи (штат Гавайи) завершена на 78%

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