Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:06 02.01.2022

Суд в Москве пересмотрит дело об убийстве казахстанки Томирис Байсафы

Томирис Байсафы Фото; : instagram/ahmetova_zhanna
Никулинский суд Москвы пересмотрит дело Муртузали Меджидова, обвиняемого в убийстве Томирис Байсафы, передает Zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, судебное заседание назначено на 19 января.

Новость по теме

Смерть Томирис Байсафы - в России проверят расследование дела

7 июня 2021 года присяжные признали Меджидова невиновным, но Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на пересмотр.

Новость по теме

Дело о смерти Томирис Байсафы: присяжные вынесли вердикт

13 апреля 2018 года казахстанка Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа МГИМО. Девушка училась на 4-м курсе кафедры международных экономических отношений МГИМО. Врачи провели несколько операций, однако спустя три недели она скончалась в больнице. В Следственном комитете России начали расследование по статье «Доведение до самоубийства». Позже дело квалифицировали по статье «Убийство».

Спустя два года, 28 июля 2020 года, по этому делу в Москве был задержан сын экс-премьера Дагестана Муртузали Меджидов. По версии следствия, Меджидов избил девушку и вытолкнул в окно.

Муртузали Меджидова допрашивали на начальном этапе следствия. В день трагедии его видели в одной аудитории с Томирис. Парень и девушка якобы разговаривали на повышенных тонах. Но тогда улик против него не нашли и возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

Анастасия Стативкина
Россия Казахстан Москва
Стрельба в ВКО – вооруженные люди ворвались на той
02.01.2022
Небольшое увеличение числа заболевших COVID-19 зафиксировали в Казахстане
02.01.2022
Воздушный шар унес человека в Алматинской области
01.01.2022
Назван снижающий давление напиток
02.01.2022
Синоптики рассказали, какой будет погода 2 января в Казахстане
02.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости