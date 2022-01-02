14:36 02.01.2022
Транспортный полицейский спас пассажирку поезда в Щучинске
Фото: Пресс-служба Департамента полиции на транспорте
Старший сержант полиции Саят Кадыров вовремя среагировал и спас жительницу столицы, передает Zakon.kz.
Пассажирка поезда сообщением Пресногорьковка – Павлодар вышла из вагона на станции Курорт-Боровое, чтобы пройти в ларек, стоявший на железнодорожной платформе. Она по своей невнимательности не заметила идущий пассажирский поезд по направлению Караганда – Костанай. Пресс-служба Департамента полиции на транспорте
Полицейский Саят Кадыров быстро среагировал и предотвратил наезд. Женщина поблагодарила стража порядка за спасение.
Кадыров родился в Акмолинской области в 1996 году. Он проходил срочную службу в ПС КНБ РК. С 2018 года служит полицейским группы патрульной полиции Линейного отделения полиции на станции Курорт-Боровое.
Руководство Департамента полиции на транспорте за проявленные мужество и героизм при спасении человека приняло решение поощрить Кадырова.