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Законодательство РК
14:36 02.01.2022

Транспортный полицейский спас пассажирку поезда в Щучинске

полицейский Фото: Пресс-служба Департамента полиции на транспорте
Старший сержант полиции Саят Кадыров вовремя среагировал и спас жительницу столицы, передает Zakon.kz.
Пассажирка поезда сообщением Пресногорьковка – Павлодар вышла из вагона на станции Курорт-Боровое, чтобы пройти в ларек, стоявший на железнодорожной платформе. Она по своей невнимательности не заметила идущий пассажирский поезд по направлению Караганда – Костанай. Пресс-служба Департамента полиции на транспорте

Полицейский Саят Кадыров быстро среагировал и предотвратил наезд. Женщина поблагодарила стража порядка за спасение.

Кадыров родился в Акмолинской области в 1996 году. Он проходил срочную службу в ПС КНБ РК. С 2018 года служит полицейским группы патрульной полиции Линейного отделения полиции на станции Курорт-Боровое.

Руководство Департамента полиции на транспорте за проявленные мужество и героизм при спасении человека приняло решение поощрить Кадырова.

Елена Беляева
Акмолинская область
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