#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
537.75
626.43
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
537.75
626.43
6.71
Общество

В Астане военный музыкант спас девушку от трагедии

Военный музыкант предотвратил трагедию в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 23:30 Фото: пресс-служба Минобороны РК
Концертмейстер эстрадно-симфонического оркестра Центрального ансамбля Вооруженных сил РК старший сержант Аббас Аппазов спас 19-летнюю девушку от трагедии, сообщает Zakon.kz.

20 августа Аббасу позвонила обеспокоенная соседка и сообщила об инциденте. Ее квартирант остановил и сопроводил в квартиру незнакомую девушку, пытавшуюся спрыгнуть с 18 этажа. Тем не менее, женщина беспокоилась, что она может повторить попытку, передает пресс-служба Министерства обороны страны.

Аббас состоит в совете жильцов дома. Поэтому ему были доступны видеозаписи с камер наблюдения. Просматривая их, он увидел, что девушка вновь направилась на восьмой этаж и на балконе начала писать предсмертную записку. Нашел он ее уже на 12 этаже, где она сидела на краю балкона.

"Незаметно подойдя к ней, военный заговорил с девушкой спокойно и уверенно. В нужный момент он обхватил ее и оттащил в безопасное место. Затем мужчина вызвал участкового инспектора", – говорится в сообщении.

Аббас окончил Казахский национальный университет искусств "Шабыт" по специальности "саксофон". Ему 36 лет, он родом из Шымкента. В Вооруженных силах РК служит с 2014 года. Вместе с супругой он воспитывает двоих детей.

В Карагандинском гарнизоне на полигоне "Спасск" стартовали учебно-методические сборы военнообязанных запаса. В течение месяца они проходят курс боевой подготовки, осваивают новые военные специальности и оттачивают свои навыки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Шымкенте члены АНК поддержали 532 школьника в рамках акции "Дорога в школу"
Общество
21:01, 21 августа 2025
В Шымкенте члены АНК поддержали 532 школьника в рамках акции "Дорога в школу"
Объявлена дата публикации результатов конкурса грантов в магистратуру в Казахстане
Общество
19:57, 21 августа 2025
Объявлена дата публикации результатов конкурса грантов в магистратуру в Казахстане
Правда ли, что владельцам жилья в Казахстане техпаспорта нужно заменить на кадастровые
Общество
19:43, 21 августа 2025
Правда ли, что владельцам жилья в Казахстане техпаспорта нужно заменить на кадастровые
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: