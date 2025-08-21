В Астане военный музыкант спас девушку от трагедии

Концертмейстер эстрадно-симфонического оркестра Центрального ансамбля Вооруженных сил РК старший сержант Аббас Аппазов спас 19-летнюю девушку от трагедии, сообщает Zakon.kz.

20 августа Аббасу позвонила обеспокоенная соседка и сообщила об инциденте. Ее квартирант остановил и сопроводил в квартиру незнакомую девушку, пытавшуюся спрыгнуть с 18 этажа. Тем не менее, женщина беспокоилась, что она может повторить попытку, передает пресс-служба Министерства обороны страны.

Аббас состоит в совете жильцов дома. Поэтому ему были доступны видеозаписи с камер наблюдения. Просматривая их, он увидел, что девушка вновь направилась на восьмой этаж и на балконе начала писать предсмертную записку. Нашел он ее уже на 12 этаже, где она сидела на краю балкона.

"Незаметно подойдя к ней, военный заговорил с девушкой спокойно и уверенно. В нужный момент он обхватил ее и оттащил в безопасное место. Затем мужчина вызвал участкового инспектора", – говорится в сообщении.

Аббас окончил Казахский национальный университет искусств "Шабыт" по специальности "саксофон". Ему 36 лет, он родом из Шымкента. В Вооруженных силах РК служит с 2014 года. Вместе с супругой он воспитывает двоих детей.

