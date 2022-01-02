Причину роста цен на газ назвали в Минэнерго

По информации пресс-службы Минэнерго, с 1 января 2022 года осуществлен полный переход торгов СНГ через товарные биржи.

Продажа газа через электронные торги создает равные и недискриминационные условия для всех участников рынка и позволяет приобретать необходимые объемы СНГ напрямую у производителей. Пресс-служба Министерства энергетики Казахстана

По информации ведомства, на январь 2022 года поставщики приобрели у производителей 17 406 тонн сжиженного нефтяного газа для Мангистауской области.

С 20 по 24 декабря на электронной торговой площадке было проведено пять торговых сессий, в ходе которых на основе спроса и предложения сформировалась цена на сжиженный нефтяной газ.

Средняя оптовая цена на январские поставки сжиженного газа в Мангистаускую область составила 133 126 тенге/тонна, или 78 тенге/литр. При этом розничная цена в городах Актау, Жанаозен, а также в Мангистауском районе составила 100-120 тг/литр.

В министерстве отметили, что торговые сессии за январь прошли в штатном режиме. Рыночный механизм отрегулировал потребности регионов в объемах. На сегодня эти объемы находятся в процессе отправки по регионам.

2 января стало известно о том, что жители Жанаозена высказали недовольство ценами на сжиженный газ.

Руководитель Управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области Бердибек Картбаев отметил, что на сегодняшний день в регионе есть необходимый объем газа. Заводы работают в штатном режиме, а поставка осуществляется по графику.

В акимате Мангистауской области также пояснили, почему завод по производству сжиженного газа в Жанаозене не покрывает потребности.

Единственным предприятием в области производящим газ с 1973 года, является Казахский газоперерабатывающий завод. В месяц он производит 14,5 тысяч тонн сжиженного газа. Однако в связи с тем, что объем потребления области составляет 18 тысяч тонн, завод полностью не покрывает потребности региона. Поэтому дополнительно из-за пределов области осуществляется поставка 3,5 тысяч тонн газа. Пресс-служба акимата Мангистауской области

На сегодняшний день износ основных оборудовании Казахского газоперерабатывающего завода составляет 90%. Если не принимать срочных мер, в будущем региону грозит остановка завода и дефицит.

Планируется строительство нового завода. Строительство станет возможным в том числе и благодаря продаже сжиженного газа за его рыночную цену.