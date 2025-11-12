#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
525.28
607.85
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
525.28
607.85
6.47
Право

Минэнерго планирует сохранить оптовые цены на сжиженный газ

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа , фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 09:11 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В министерстве энергетики разработали проект приказа "Об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, будет переутверждена предельная цена оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на текущем уровне 59 722 тенге за тонну на период с 1 января 2026 года.

Проект находится на публичном обсуждении на портале "Открытые НПА" до 25 ноября.

Напомним, с 1 августа 2025 по 31 декабря 2025 года в Казахстане действует оптовая цена на сжиженный газ в размере 59 722 тенге за тонну.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Оптовые цены на сжиженный газ планируют сохранить в Казахстане
11:54, 21 ноября 2024
Оптовые цены на сжиженный газ планируют сохранить в Казахстане
Оптовые цены на сжиженный газ планируют сохранить в Казахстане
08:57, 23 июня 2025
Оптовые цены на сжиженный газ планируют сохранить в Казахстане
Цены на сжиженный нефтяной газ сохранили в Казахстане
08:45, 06 января 2025
Цены на сжиженный нефтяной газ сохранили в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: