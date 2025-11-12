Минэнерго планирует сохранить оптовые цены на сжиженный газ

В министерстве энергетики разработали проект приказа "Об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, будет переутверждена предельная цена оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на текущем уровне 59 722 тенге за тонну на период с 1 января 2026 года.

Проект находится на публичном обсуждении на портале "Открытые НПА" до 25 ноября.

Напомним, с 1 августа 2025 по 31 декабря 2025 года в Казахстане действует оптовая цена на сжиженный газ в размере 59 722 тенге за тонну.