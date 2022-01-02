18:18 02.01.2022
Самая старая женщина в мире отметила 119-летие
Фото: pixabay
Японка Канэ Танака родилась 2 января 1903 года. Всю жизнь женщина проработала в магазине, где продавала рисовые лепешки, сообщает Zakon.kz.
Канэ Танака была признана старейшим живущим человеком в мире в марте 2019 года, передает агентство Kyodo.
Танака всю жизнь проработала в магазине, где продавала рисовые лепешки. Самая пожилая женщина вышла на пенсию в 1970-х годах. Ее муж и старший сын погибли во время Второй мировой войны.
Сейчас Танака проживает в доме престарелых. Женщина общается с персоналом с помощью жестов. Она также любит решать числовые головоломки и не отказывается от сладкого.
Японка практически не имеет возможности встречаться с родственниками из-за карантинных ограничений.