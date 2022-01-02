Самая старая женщина в мире отметила 119-летие

Канэ Танака была признана старейшим живущим человеком в мире в марте 2019 года, передает агентство Kyodo.

Танака всю жизнь проработала в магазине, где продавала рисовые лепешки. Самая пожилая женщина вышла на пенсию в 1970-х годах. Ее муж и старший сын погибли во время Второй мировой войны.

Сейчас Танака проживает в доме престарелых. Женщина общается с персоналом с помощью жестов. Она также любит решать числовые головоломки и не отказывается от сладкого.

Японка практически не имеет возможности встречаться с родственниками из-за карантинных ограничений.