Мир

Старейшая в мире кошка отметила юбилей: сколько ей исполнилось

старейшая кошка в мире, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 15:48 Фото: Книга рекордов Гиннеса
Британская короткошерстная кошка по кличке Флосси, родившаяся 29 декабря 1995 года, отметила 30-летие. По человеческим меркам это эквивалентно 140-160 годам, сообщает Zakon.kz.

Флосси – самая пожилая кошка на планете. За свою жизнь она сменила трех владельцев. Последние три года живет в английской семье, пишет Life.

У кошки ослабли слух и зрение, но бодрость духа осталась. Она встает рано, чтобы позавтракать, чередует легкие игры с долгим отдыхом и сном.

Книга рекордов Гиннесса внесла Флосси в ноябре 2022 года, когда ей было 26 лет и 316 дней. Сегодня она входит в топ-7 самых долгоживущих кошек за всю историю. Абсолютный рекорд пока держит кошка Крим Пафф, прожившая 38 лет.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, сколько в Казахстане людей в возрасте 100 лет и старше.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
