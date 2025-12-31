Старейшая в мире кошка отметила юбилей: сколько ей исполнилось

Британская короткошерстная кошка по кличке Флосси, родившаяся 29 декабря 1995 года, отметила 30-летие. По человеческим меркам это эквивалентно 140-160 годам, сообщает Zakon.kz.

Флосси – самая пожилая кошка на планете. За свою жизнь она сменила трех владельцев. Последние три года живет в английской семье, пишет Life.

У кошки ослабли слух и зрение, но бодрость духа осталась. Она встает рано, чтобы позавтракать, чередует легкие игры с долгим отдыхом и сном.

Книга рекордов Гиннесса внесла Флосси в ноябре 2022 года, когда ей было 26 лет и 316 дней. Сегодня она входит в топ-7 самых долгоживущих кошек за всю историю. Абсолютный рекорд пока держит кошка Крим Пафф, прожившая 38 лет.

