Новорожденного в тяжелом состоянии забрали на вертолете из села в ВКО

Вызов в «Казавиаспас» от Национального координационного центра экстренной медицины поступил 2 января.

Нужно было срочно транспортировать новорожденного ребенка в тяжелом состоянии из села Акжар Тарбагатайского района.

С места дислокации незамедлительно вылетел вертолет Ми-8. На борту находились опытные пилоты в лице командира Агламбекова Руслана, второго пилота Кенжегалиева Мажита, авиационный персонал Казакпаев Ауельбек, Джумабаев Пердебек, Бекжанов Сакен, а также врачи НКЦЭМ, главный неонатолог области Куанышпаев Асхат и фельдшер Асаубаев Бек.

Спасатели оперативно транспортировали ребенка из села Акжар Тарбагатайского района ВКО в Усть-Каменогорск, где ожидала карета «скорой помощи». В данный момент ребенок находится под наблюдением врачей Центра матери и ребенка. Пресс-секретарь «Казавиаспаса» Алмаз Габдуллин

Полет осложнялся низкой температурой воздуха. Благодаря слаженным действиям спасательная операция прошла без инцидентов.