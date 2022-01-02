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21:45 02.01.2022

Новорожденного в тяжелом состоянии забрали на вертолете из села в ВКО

Ребенка доставили на вертолете Фото: pixabay
Полет осложнялся низкой температурой воздуха. Однако пилоты «Казавиаспаса» и врачи НКЦЭМ смогли доставить малыша в Усть-Каменогорск в Центр матери и ребенка, сообщает Zakon.kz.

Вызов в «Казавиаспас» от Национального координационного центра экстренной медицины поступил 2 января.

Нужно было срочно транспортировать новорожденного ребенка в тяжелом состоянии из села Акжар Тарбагатайского района.

С места дислокации незамедлительно вылетел вертолет Ми-8. На борту находились опытные пилоты в лице командира Агламбекова Руслана, второго пилота Кенжегалиева Мажита, авиационный персонал Казакпаев Ауельбек, Джумабаев Пердебек, Бекжанов Сакен, а также врачи НКЦЭМ, главный неонатолог области Куанышпаев Асхат и фельдшер Асаубаев Бек.

Спасатели оперативно транспортировали ребенка из села Акжар Тарбагатайского района ВКО в Усть-Каменогорск, где ожидала карета «скорой помощи». В данный момент ребенок находится под наблюдением врачей Центра матери и ребенка.Пресс-секретарь «Казавиаспаса» Алмаз Габдуллин

Полет осложнялся низкой температурой воздуха. Благодаря слаженным действиям спасательная операция прошла без инцидентов.

Данияр Кунафин
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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