Новорожденному понадобилась срочная транспортировка на вертолете в ВКО

Пилоты "Казавиаспаса" экстренно транспортировали новорожденного из Риддера в Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, в операции участвовали пилоты Сергей Пинигин и Азамат Кабден, а также врачи санавиации Ботагоз Акашева и Лариса Величко.

"Полет прошел успешно и без осложнений. Благодаря оперативности и высокому профессионализму медицинской и авиационной службы маленький пациент был своевременно доставлен в областное медицинское учреждение для необходимого лечения и наблюдения", – говорится в сообщении ведомства от 16 ноября 2025 года.

