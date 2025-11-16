#АЭС в Казахстане
События

Новорожденному понадобилась срочная транспортировка на вертолете в ВКО

, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 16:08
Пилоты "Казавиаспаса" экстренно транспортировали новорожденного из Риддера в Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, в операции участвовали пилоты Сергей Пинигин и Азамат Кабден, а также врачи санавиации Ботагоз Акашева и Лариса Величко.

"Полет прошел успешно и без осложнений. Благодаря оперативности и высокому профессионализму медицинской и авиационной службы маленький пациент был своевременно доставлен в областное медицинское учреждение для необходимого лечения и наблюдения", – говорится в сообщении ведомства от 16 ноября 2025 года.

Ранее перенесшего инсульт мужчину экстренно доставили из Вьетнама в Казахстан.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
