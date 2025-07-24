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Общество

Пациентку экстренно на вертолете доставили в больницу Усть-Каменогорска

Вертолет, машина скорой помощи , фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 19:47 Фото: МЧС РК
Пилоты "Казавиаспас" МЧС РК помогли врачам и экстренно доставили пациентку из поселка в больницу Усть-Каменогорска, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве проинформировали, что пилоты Дулат Ахметов и Азамат Кабден на вертолете Ми-8 совместно с врачами санавиации экстренно доставили 43-летнюю женщину из поселка Акжар в Усть-Каменогорск.

"Женщина нуждалась в медицинской помощи, для оперативности был задействован вертолет МЧС РК. Такие экстренные рейсы требуют высокой профессиональной подготовки, опыта. Благодаря грамотным действиям экипажа МЧС и врачей полет прошел благополучно, пациентка доставлена в медучреждение", – уточнили в ведомстве.

В "Казавиаспас" МЧС РК отметили, что для них важно качественно выполнять миссию по оказанию экстренной помощи казахстанцам, оперативно реагируя на сложные и неотложные ситуации.

В области Жетысу бригада скорой медицинской помощи случайно заметила горящий дом и ринулась спасать его жителей.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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