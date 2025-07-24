Пациентку экстренно на вертолете доставили в больницу Усть-Каменогорска
Фото: МЧС РК
Пилоты "Казавиаспас" МЧС РК помогли врачам и экстренно доставили пациентку из поселка в больницу Усть-Каменогорска, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве проинформировали, что пилоты Дулат Ахметов и Азамат Кабден на вертолете Ми-8 совместно с врачами санавиации экстренно доставили 43-летнюю женщину из поселка Акжар в Усть-Каменогорск.
"Женщина нуждалась в медицинской помощи, для оперативности был задействован вертолет МЧС РК. Такие экстренные рейсы требуют высокой профессиональной подготовки, опыта. Благодаря грамотным действиям экипажа МЧС и врачей полет прошел благополучно, пациентка доставлена в медучреждение", – уточнили в ведомстве.
В "Казавиаспас" МЧС РК отметили, что для них важно качественно выполнять миссию по оказанию экстренной помощи казахстанцам, оперативно реагируя на сложные и неотложные ситуации.
В области Жетысу бригада скорой медицинской помощи случайно заметила горящий дом и ринулась спасать его жителей.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript