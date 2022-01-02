22:19 02.01.2022
Экс-футболист сборной Бразилии Роналдо заболел COVID-19
Фото: Instagram/ronaldo
45-летний Роналдо будет вынужден пропустить торжественные мероприятия по случаю 101-летней годовщины основания ФК «Крузейро», сообщает Zakon.kz.
О положительном результате ПЦР-теста сообщила пресс-служба бразильского клуба «Крузейро».
Роналдо переносит болезнь в легкой форме. По указанию врача он находится в изоляции.
Ранее стало известно о том, что четыре игрока ФК «Пари Сен-Жермен» заразились коронавирусом. Среди заболевших — Лионель Месси, Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битюмазаля.
Лионель Месси заболел COVID-19
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