Экс-футболист сборной Бразилии Роналдо заболел COVID-19

О положительном результате ПЦР-теста сообщила пресс-служба бразильского клуба «Крузейро».

Роналдо переносит болезнь в легкой форме. По указанию врача он находится в изоляции.

Ранее стало известно о том, что четыре игрока ФК «Пари Сен-Жермен» заразились коронавирусом. Среди заболевших — Лионель Месси, Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битюмазаля.