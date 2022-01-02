Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
22:19 02.01.2022

Экс-футболист сборной Бразилии Роналдо заболел COVID-19

Роналдо заразился коронавирусом Фото: Instagram/ronaldo
45-летний Роналдо будет вынужден пропустить торжественные мероприятия по случаю 101-летней годовщины основания ФК «Крузейро», сообщает Zakon.kz.

О положительном результате ПЦР-теста сообщила пресс-служба бразильского клуба «Крузейро».

Роналдо переносит болезнь в легкой форме. По указанию врача он находится в изоляции.

Ранее стало известно о том, что четыре игрока ФК «Пари Сен-Жермен» заразились коронавирусом. Среди заболевших — Лионель Месси, Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битюмазаля.

Новость по теме

Лионель Месси заболел COVID-19

Данияр Кунафин
COVID-19 Бразилия
Как изменился налог на легковые авто в 2022 году
02.01.2022
Транспортный полицейский спас пассажирку поезда в Щучинске
02.01.2022
Азат Перуашев: Нам нужна цивилизованная и гуманная рыночная экономика
02.01.2022
Асаубаева возглавила мировой рейтинг по шахматам в возрасте до 20 лет
02.01.2022
В Саудовской Аравии выпал снег
02.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости