Токаев поручил правительству рассмотреть ситуацию с газом в Жанаозене

Глава государства написал в Twitter, что правительство должно рассмотреть ситуацию с учетом экономической целесообразности.

Дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле. Демонстранты не должны нарушать общественный порядок. January 2, 2022

Между тем президент подчеркнул, что граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности, с законом о мирных собраниях.

2 января стало известно о том, что жители Жанаозена высказали недовольство ценами на сжиженный газ.

Причину роста цен на газ ранее назвали в Минэнерго. С 1 января 2022 года был осуществлен полный переход торгов сжиженного нефтяного газа на товарные биржи.

Средняя оптовая цена на январские поставки сжиженного газа в Мангистаускую область составила 133 126 тенге за тонну, или 78 тенге за литр. При этом розничная цена в городах Актау, Жанаозен, а также в Мангистауском районе составила 100-120 тенге за литр. Пресс-служба Минэнерго

Руководитель Управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области Бердибек Картбаев на брифинге 2 декабря отметил, что на сегодняшний день в регионе есть необходимый объем газа. Заводы работают в штатном режиме, а поставка осуществляется по графику.