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03:01 03.01.2022

Токаев поручил правительству рассмотреть ситуацию с газом в Жанаозене

Президент Казахстана дал поручение Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что демонстранты не должны нарушать общественный порядок, сообщает Zakon.kz.

Глава государства написал в Twitter, что правительство должно рассмотреть ситуацию с учетом экономической целесообразности.

Между тем президент подчеркнул, что граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности, с законом о мирных собраниях.

2 января стало известно о том, что жители Жанаозена высказали недовольство ценами на сжиженный газ.

Причину роста цен на газ ранее назвали в Минэнерго. С 1 января 2022 года был осуществлен полный переход торгов сжиженного нефтяного газа на товарные биржи.

Средняя оптовая цена на январские поставки сжиженного газа в Мангистаускую область составила 133 126 тенге за тонну, или 78 тенге за литр. При этом розничная цена в городах Актау, Жанаозен, а также в Мангистауском районе составила 100-120 тенге за литр.Пресс-служба Минэнерго

Руководитель Управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области Бердибек Картбаев на брифинге 2 декабря отметил, что на сегодняшний день в регионе есть необходимый объем газа. Заводы работают в штатном режиме, а поставка осуществляется по графику.

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