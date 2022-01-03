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06:15 03.01.2022

Американцы обеспокоены миграцией белых медведей из США в Россию

полярные Фото: pixabay
В СМИ и соцсетях активно обсуждаются изменения климата, которые вынудили животных переехать в новую страну, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, многие сетуют на недостаточные усилия человечества по борьбе с глобальным потеплением, из-за которого животные меняют место обитания. Однако нашлись и те, кто в шутку поддержал выбор медведей.

«Даже белые медведи бегут в Россию», – заявил репортер CNBC Фил ЛеБо, поделившийся записью.

«Если Америку продолжат рушить катастрофы, мы скоро можем к ним присоединиться», – написали в комментариях.

«Они знают что-то, чего не знаем мы», – добавил пользователь, живущий на Аляске.

Отмечается, что глобальное потепление остается одной из важнейших проблем для населения Земли. Последствия изменений климата ощутила на себе и Россия: в октябре минувшего года президент страны Владимир Путин отметил, что власти обеспокоены таянием вечной мерзлоты, на которую приходятся значительные объемы российских территорий.

Белый медведь внесен в Красную Книгу России и Международного союза охраны природы.

Елена Беляева
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