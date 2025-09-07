Илон Маск обеспокоился будущим "белых людей"
Фото: flickr
Миллиардер Илон Маск опубликовал в соцсети X резкое замечание о демографической динамике, сообщает Zakon.kz.
Илон Маск прокомментировал демографическую статистику о снижении доли белого населения. Он отреагировал на публикацию, в которой отмечалось, что в 1900 году белые составляли 36% населения Земли, а сегодня – около 8%.
White people are a rapidly diminishing minority of global population https://t.co/34ZWgTQ96q— Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2025
"Белые люди – это быстро сокращающееся меньшинство населения мира", – написал Маск.
В комментариях люди разделились на две крайне разные группы: те, кто воспринял это как выражение расизма или провокационный выпад и кто поддержал или ободрил такие темы. Также под постом написало множество расистов, которые негодуют "вымиранием белых".
В конце августа Маск в очередной раз предсказал вымирание Европы.
