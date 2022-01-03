По меньшей мере 20 человек погибли из-за столкновений боевиков в Колумбии

Как пишет ТАСС, власти обратились за помощью к президенту страны Ивану Дуке. 3 декабря состоится заседание Совета безопасности, участники которого дадут оценку ситуации в регионе. Местные власти проинформировали, что некоторые жители департамента решили временно покинуть свои дома.

АНО, в рядах которой насчитывается около 1,5 тыс. человек, осталась единственной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в ноябре 2016 года правительство заключило с РВСК соглашение о мире.