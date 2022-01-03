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09:17 03.01.2022

По меньшей мере 20 человек погибли из-за столкновений боевиков в Колумбии

мужчина Фото: pixabay
В колумбийском департаменте Араука на границе с Венесуэлой произошел конфликт между бывшими членами распущенной организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК) и боевиками Армии национального освобождения (АНО), передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, власти обратились за помощью к президенту страны Ивану Дуке. 3 декабря состоится заседание Совета безопасности, участники которого дадут оценку ситуации в регионе. Местные власти проинформировали, что некоторые жители департамента решили временно покинуть свои дома.

АНО, в рядах которой насчитывается около 1,5 тыс. человек, осталась единственной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в ноябре 2016 года правительство заключило с РВСК соглашение о мире.

Елена Беляева
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