09:17 03.01.2022
По меньшей мере 20 человек погибли из-за столкновений боевиков в Колумбии
Фото: pixabay
В колумбийском департаменте Араука на границе с Венесуэлой произошел конфликт между бывшими членами распущенной организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК) и боевиками Армии национального освобождения (АНО), передает Zakon.kz.
Как пишет ТАСС, власти обратились за помощью к президенту страны Ивану Дуке. 3 декабря состоится заседание Совета безопасности, участники которого дадут оценку ситуации в регионе. Местные власти проинформировали, что некоторые жители департамента решили временно покинуть свои дома.
АНО, в рядах которой насчитывается около 1,5 тыс. человек, осталась единственной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в ноябре 2016 года правительство заключило с РВСК соглашение о мире.