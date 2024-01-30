60-летняя гражданская война может наконец завершиться в Колумбии

Правительство Колумбии и крупнейшая повстанческая группировка Армия национального освобождения (АНО) договорились продлить режим прекращения огня, чтобы обсудить условия возможного долгосрочного мира. Гражданская война в стране длится с 1964 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ABC News, правительство Колумбии 30 января объявило, что договорилось с боевиками Армии национального освобождения о продлении режима прекращения огня еще на неделю. Сейчас представители воюющих сторон ведут переговоры на Кубе, обсуждая условия мирного договора.

Перемирие между правительством и АНО длилось с августа 2023 года, его срок истекал вечером 30 января. В совместном заявлении стороны конфликта согласились соблюдать режим прекращения огня и признали, что считают общей целью улучшение гуманитарной ситуации в районах, затронутых боевыми действиями.

В документе ничего не говорится о запрете для боевиков на похищение мирных граждан или на вербовку несовершеннолетних – такие действия в последние месяцы стали обычными для АНО. Повстанцы ранее заявляли, что прекратят похищать людей за выкуп только после того, как добьются нового перемирия. В октябре 2023-го между правительственными войсками и АНО едва вновь не начались боевые действия после того, как боевики похитили родителей Луиса Диаса – одного из самых популярных колумбийских футболистов.

Переговоры, которые сейчас идут на Кубе, могут привести к заключению полноценного мирного договора между правительством и Армией национального освобождения, в которой сейчас состоят порядка трех тысяч бойцов. Такой мирный договор станет официальным завершением гражданской войны, которая продолжается в Колумбии с 1964 года. Правительственным войскам противостоят радикальные левые организации. В войне активное участие принимали наркокартели, которые поддерживали то одну, то другую сторону конфликта. Крупнейшая повстанческая группировка ФАРК в 2016 году заключила мирное соглашение с правительством Колумбии. Вторая по численности группа боевиков АНО, которая исповедует идеологию радикального марксизма и "христианского коммунизма", не признала этот мирный договор и продолжила сопротивление. За самый кровопролитный период войны в Колумбии погибли около 220 тыс. человек, в основном мирные граждане.