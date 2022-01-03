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09:44 03.01.2022

«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче АПЛ

Футбол АПЛ Ничья Фото: Instagram/chelseafc
В рамках 21-го тура английской премьер-лиги «Челси» на своей арене «Стэмфорд Бридж» сыграл вничью с «Ливерпулем» – 2:2, сообщает Zakon.kz.

Футболисты «Ливерпуля» на эту встречу выходили без своего главного тренера Юргена Клоппа. Немецкий специалист «красных» уже несколько дней находится на карантине из-за положительного теста на COVID-19.

Гости без своего наставника смотрелись неплохо, даже повели в матче с разницей в два мяча. Уже на 9-й минуте встречи гол записал в свой актив форвард «Ливерпуля» Садио Мане. В середине первого тайма удвоил результат лидер «красных» Мохамед Салах.

Футбол АПЛ Ничья

Фото: Instagram/chelseafc

Лондонский клуб не стал надолго откладывать погоню за гостями. И уже в первой половине игры восстановил равновесие.

Хозяев поля от поражения спасли Матео Ковачич и Кристиан Пулишич – 2:2.

После этого поединка «Челси» набрал 43 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» с отставанием в одно очко находится на третьей строчке. А во главе чемпионской гонки - «Манчестер Сити» (53).

Куандык Шынасилов
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