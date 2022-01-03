«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче АПЛ

Футболисты «Ливерпуля» на эту встречу выходили без своего главного тренера Юргена Клоппа. Немецкий специалист «красных» уже несколько дней находится на карантине из-за положительного теста на COVID-19.

Гости без своего наставника смотрелись неплохо, даже повели в матче с разницей в два мяча. Уже на 9-й минуте встречи гол записал в свой актив форвард «Ливерпуля» Садио Мане. В середине первого тайма удвоил результат лидер «красных» Мохамед Салах.

Фото: Instagram/chelseafc

Лондонский клуб не стал надолго откладывать погоню за гостями. И уже в первой половине игры восстановил равновесие.

Хозяев поля от поражения спасли Матео Ковачич и Кристиан Пулишич – 2:2.

После этого поединка «Челси» набрал 43 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» с отставанием в одно очко находится на третьей строчке. А во главе чемпионской гонки - «Манчестер Сити» (53).