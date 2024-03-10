"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" сыграли вничью в матче лидеров АПЛ

10 марта "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" сыграли вничью в матче 28-го тура АПЛ – 1:1, сообщает Zakon.kz.

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"Ливерпуль" потерпел удар еще до начала матча, когда Ибрагима Конате выбыл из-за травмы, а Мохамед Салах начал матч на скамейке, как и Эндрю Робертсон. С отсутствием также Алиссона и Трента Александера-Арнольда, оборона "Ливерпуля" состояла из Каоимхина Келлехера, Конора Брэдли, Джо Гомеса, Джарелла Куанса и Вирджила ван Дейка.



Доминик Шобошлаи принес приятное обновление, сделав свой первый старт в Премьер-лиге с января.

"Манчестер Сити" внес две замены по сравнению с командой, которая победила в прошлом недельном дерби Манчестера, с Мануэлем Аканджи и Хулианом Альваресом, заменив Рубена Диаса и Джереми Доку.

"Манчестер Сити" начал матч на вершине и использовал свое преимущество на середине первого тайма, когда Стоунз забил после умного углового удара Де Брюйне.

Это был 13-й голевой момент Де Брюйне в 12 матчах за "Манчестер Сити" в 2024 году, что больше любого другого игрока в Премьер-лиге на данный момент.

"Ливерпуль" сумел выровнять счет через пять минут после перерыва благодаря пенальти, хотя им пришлось получить помощь. Натан Акэ сыграл слабый пас назад, которого достиг Нуньес раньше Эдерсона, который совершил нарушение, сбив Ливерпульского нападающего в своей попытке дотянуться до мяча первым. Мак Аллистер реализовал пенальти.

Для "Манчестер Сити" это был перерыв в серии из девяти побед подряд в гостевых матчах во всех турнирах, и "Ливерпуль" проиграл только один из своих последних 21 домашних матчей против "Манчестер Сити".

Но большими победителями матча стали "Арсенал", который опередил обе команды после победы над "Брентфордом" в субботу и теперь находится в лучшем положении для победы в Премьер-лиге впервые с 2003/04 года.

В ночь на 8 марта стали известны результаты второго блока матчей 1/8 финала Лиги конференций и Лиги Европы УЕФА. Ответные встречи в парах пройдут 14 марта,

