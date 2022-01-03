Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина

По данным официального сайта Акорды, Токаев отметил, что за короткий исторический период между двумя странами сформировалась модель межгосударственных отношений мирового уровня.

Об этом свидетельствует тот факт, что в ходе моего визита в вашу страну в 2019 году мы объявили, что будем развивать вечное стратегическое всестороннее партнерство. Это историческое решение стало важной вехой наших двусторонних усилий по построению равноправных отношений, основанных на добрососедстве, взаимном доверии и поддержке. В частности, решены все вопросы, связанные с нашей общей границей, которая на сегодняшний день стала мостом дружбы и единства. Предстоящее завершение переговоров по рекам на границе Казахстана и Китая станет еще одной яркой страницей в летописи межгосударственного сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев

По мнению президента Казахстана, взаимопонимание между странами является залогом динамичного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В результате такой интеграции успешно реализованы многие совместные проекты, направленные на повышение благополучия наших народов.

Особо отмечу, что Казахстан и Китай соединяют тысячи километров железнодорожных и автомобильных дорог, линии нефте-и газопроводов. С учетом этого, данный «железный караван», являющийся основным ориентиром стратегии «Нұрлы жол» и инициативы «Один пояс, один путь», позволяет сторонам ежегодно осуществлять перевозку большого числа наших соотечественников, а также доставлять миллионы тонн грузов и миллиарды кубометров природного газа. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства напоминает, что правительства двух стран прилагают все усилия для успешного продвижения наших общих интересов и противодействия последствиям пандемии COVID-19.

Он также отмечает, что в Казахстане высоко оценивают личный вклад председателя КНР, который способствует развитию двустороннего сотрудничества и дальнейшему углублению всестороннего стратегического партнерства. Президент Казахстана выразил готовность приложить усилия для совместного укрепления регулярных официальных и рабочих контактов.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал Си Цзиньпину успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Китая – благополучия и процветания.

Также на имя Касым-Жомарта Токаева поступило поздравительное письмо председателя КНР.